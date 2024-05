Vicissitudini minute e disperanti di una famiglia borghese

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ritorna in libreria l’esordio romanzesco di Carola Susani, Il libro di Teresa (Marietti 1820, pp.125, euro 16,90), vincitore del Premio Bagutta nel 1995: è un tardo romanzore novecentesco là first appeared on il manifesto.