Fiorentina - Italiano | Fantastico essere ancora in finale di Conference Bravi i ragazzi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bruges (Belgio), 8 maggio 2024 – Per il secondo anno di fila lastrappa il pass per ladiLeague, che giocherà ad Atene il 29 maggio contro la vincente della sfida tra Olympiacos e Aston Villa. Dopo il 3-2 strappato in extremis al Franchi nella semid’andata, i viola hanno portato a casa un pesantissimo pari per 1-1 allo Jan Breydel Stadium di Bruges. Un risultato maturato al termine di un match iniziato in salita per la formazione toscana, che in avvio ha sofferto l’intraprendenza del Bruges ed è finita in svantaggio al 21’ per effetto della rete di testa di De Cuypers. La reazione dei viola è stata però immediata e ha portato prima alla doppia clamorosa occasione fallita da Gonzalez e Beltran e poi alla traversa in chiusura di tempo di Kouamé. Dopo l’intervallo il volume di gioco ...