Kaze fuori con Figli della città dal 3 maggio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) A poche settimane dall’uscita del suo album d’esordio “Post buio”, la nuova promessa del pop italianoha pubblicato in radio e in digitale il 3”. Andiamo a saperne di più.dal 3” diÈ uscito in radio e in digitale a partire da venerdì 3” (Island Records), il nuovo singolocantautrice, nuova promessa del pop italiano. Il brano si aggiunge alla tracklist di “POST BUIO”, l’album d’esordio che la cantautrice ha pubblicato venerdì 12 aprile. Cosa rappresenta “...

Denise Pipitone, mamma Piera Maggio a Chi l'ha visto: «Sconvolta per le microspie trovate in casa, voglio la verità» - Denise Pipitone, mamma Piera maggio a Chi l'ha visto: «Sconvolta per le microspie trovate in casa, voglio la verità» - Federica Sciarelli ha aperto la puntata di Chi l'ha visto di mercoledì 8 maggio con le novità che riguardano il caso di Denise Pipitone. La piccola di 4 anni ...

Denise Pipitone: la mamma Piera Maggio trova microspie in casa e denuncia; cosa sta succedendo - Denise Pipitone: la mamma Piera maggio trova microspie in casa e denuncia; cosa sta succedendo - Due cimici, collegate alla rete elettrica e funzionanti, ritrovate in casa durante alcuni lavori di ristrutturazione, scoperte quindi per puro caso. È l'ennesimo giallo di questa infinita storia. Rico ...

A Orta Nova arriva la mini rassegna 'Leggi pettinato' - A Orta Nova arriva la mini rassegna 'Leggi pettinato' - Si chiama ‘Leggi pettinato’ ed è la mini rassegna letteraria che si terrà a Orta Nova al ‘Lefty’ e che rientra nel calendario eventi de ‘Il maggio dei libri’, la campagna nazionale che invita a ...