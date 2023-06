Acerbi c’è | Dimarco ragiona ma non è la notte di Lukaku

Non segna il temuto Haaland, ben controllato da, ma alla fine a sorridere è Guardiola che perfeziona il triplete che gli era già riuscito con il Barcellona. Adesso lo United non è più l'unica ...6,5 Ci mette tutta l'esperienza di cui dispone. A volte esagera ma l'impegno è massimale. Nella confusione, si esalta. Gladiatore. BASTONI 6 Haaland gli scappa una volta. Per il resto conferma ...Ma al 68' il Manchester City passa: Akanji verticalizza per Bernardo Silva, cross basso respinto da, il pallone arriva a Rodri che di prima insacca alla sinistra di Onana, 1 - 0 per gli ...

Storie di donne: il film tunisino di Ben Hania al festival di Cannes YouTube