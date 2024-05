Non sono la proprietà di nessuno

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Io non lo so sefavorevole al matrimonio, non voglio finire come Fortunata, che si è fatta mettere in gravidanza da Musciacco mentre io mi mangiavo la pasta con l’anciòva a casa di Nardina. Per questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei maschi è come il soffio di un mantice che ha mani e può arrivare a toccare le carni. Così io corro per diventare invisibile, corro con il mio corpo da maschio e il mio cuore da femmina, corro per tutte le volte che non potrò più, per le mi compagne e pure per mia sorella, che è rimasta tumulata in casa come una morta ma ancora viva. Amate la gabbia più che la libertà. Che ne potevano sapere della libertà, loro che in gabbia ci erano nate e cresciute? Allora iniziarono a farmi più pena che rabbia. Chi in prigionia ci è sempre stato l’indipendenza non se la può nemmeno rimpiangere. Ti stai facendo bella, ...