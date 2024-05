Fondazione Telethon e Federazione italiana rugby - ecco la campagna 5x1000 | insieme per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Selezionati gli 8 Istituti finalisti di Mad for Science 2024 - Selezionati gli 8 Istituti finalisti di Mad for Science 2024 - Sono stati selezionati gli otto Istituti finalisti che si contenderanno il prossimo 23 maggio, presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino, la vittoria dell'ottava edizione del Concorso Nazionale ...

Il rugby scende in campo per le malattie rare - Il rugby scende in campo per le malattie rare - La Federazione italiana rugby Fir è protagonista della campagna per destinare il 5X1000 a favore della ricerca di fondazione telethon sulle malattie genetiche rare. Protagonisti i campioni nazionali M ...

Telethon e l’Italrugby fanno squadra contro le malattie genetiche rare - telethon e l’Italrugby fanno squadra contro le malattie genetiche rare - Gli azzurri Lamaro, Menoncello, Lorenzo e Niccolò Cannone e Brex protagonisti della campagna di comunicazione per il 5x1000 alla ricerca scientifica ...