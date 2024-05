Coppa Italia Femminile, la finale Roma - Fiorentina a Cesena e in diretta tv - Coppa Italia Femminile, la finale Roma - Fiorentina a cesena e in diretta tv - cesena e il cesena hanno vissuto una stagione indimenticabile, con la promozione del club romagnolo in Serie B maschile. Una stagione, che allo stadio 'Dino Manuzzi', si concluderà però con un altro a ...

Cinque Daspo per fumogeni e petardi allo stadio - Cinque Daspo per fumogeni e petardi allo stadio - Il provvedimento del questore Claudio Mastromattei. Per una persona recidiva porte degli stadi chiuse per cinque anni ...

Petardi e fumogeni alla partita del Cesena: 5 daspo - Petardi e fumogeni alla partita del cesena: 5 daspo - Il Questore di Forlì-cesena, Claudio Mastromattei, ha emesso 5 daspo nei confronti di altrettanti tifosi resisi “responsabili dell’introduzione e ...