Traffico Roma del 08-05-2024 ore 19 | 30

(Di mercoledì 8 maggio 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’appuntamento con ilper te amo dal raccordo anulare la situazione lentamente migliorando e al momento troviamo coda in carreggiata interna tra Casella Salaria e tra la centrale del latte e La Rustica mentre in esterna si sta in fila a tratti dalla Ardeatina e laFiumicino in tangenziale troviamo ancora a Code tra via Monti Tiburtini e la Nomentana direzione Stadio Olimpico e tra Corso di Francia e viale della Moschea verso San Giovanni e chiusura Vi ricordo che fino a venerdì prossimo nella fascia oraria dalle 8 alle 17 Per consentire la battimento di 14 piante ad alto fusto viale del Policlinico resta chiuso altra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università in entrambi i sensi di marcia deviazioni anche per il trasporto pubblico bene da Massimo ...