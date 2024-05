Desailly: 'Il Real non fa per Mbappé. Fossi in lui prenderei 350 mln per un anno in Arabia Saudita e poi tornerei' - desailly: 'Il Real non fa per Mbappé. Fossi in lui prenderei 350 mln per un anno in Arabia Saudita e poi tornerei' - Marcel desailly, ex Marsiglia e Milan, tra le altre, ha parlato di uno che, come lui, ha vinto il Mondiale con la Francia, Kylian Mbappè. Del suo futuro, ha discusso.

Galliani e il retroscena su Desailly: “Ho fatto un colpo da matto…” - Galliani e il retroscena su desailly: “Ho fatto un colpo da matto…” - L'ex amministratore delegato del Milan, nel documentario 'Milan 1994', ha svelato un retroscena sull'arrivo a Milano del campione francese ...

Galliani svela il RETROSCENA su Desailly: «Ho fatto un colpo da matto ma Marcel arrivò in questo modo» - Galliani svela il RETROSCENA su desailly: «Ho fatto un colpo da matto ma Marcel arrivò in questo modo» - Galliani svela il RETROSCENA su desailly: «Ho fatto un colpo da matto ma Marcel arrivò in questo modo». Le parole Nel documentario Milan 1994 di Sky, Adriano Galliani svela un retroscena sull’arrivo d ...