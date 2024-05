Simona Ventura verso Tale e Quale? Lei risponde e commenta Luxuria a L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 8 maggio 2024)da quando è tornata ad essere un volto Rai ha preso parte come concorrente a Ballando con le Stelle ed a Il Cantante Mascherato. Qualcuno ha avanzato anche l’ipotesiShow, ma su questo Super Simo frena. La richiesta da parte di Conti è avvenuta davvero, ma per il momento ha risposto di no. “Ho detto a Carlo che forse faremo un’ospitata ma di farmi anche prendere in giro da Cristiano Malgioglio (ride, ndr). Voglio bene a Cristiano, è come mio fratello, ma aspettiamo un attimo“, ha dichiarato nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv. Al momentoè impegnata in qualità di giurata a L’Acchiappanti e non sarebbe interessata neanche a un’ipotetica conduzione 2025 del Festival di Sanremo. “Sinceramente no, non mi è stato chiesto ...