Cobolli e Darderi scalano il ranking ATP e proseguono il duello per l’ultimo pass per le Olimpiadi di Parigi 2024

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Flavioe Lucianosi sono qualificati per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma: finora i due hanno incamerato 30 punti: il primo perde punti rispetto all’aggiornamento di lunedì scorso del, dovendo scartare lunedì 20 anche 32 punti del Challenger di Torino dello scorso anno, mentre il secondo ne guadagna 23, dovendone scartare 7 del Challenger di Santa Fé 2, che diventa il suo 20° torneo.al momento è virtualmente 49° nelATP a quota 941 punti ed in caso di vittoria finale a Roma risalirebbe fino al 19° posto con 1911, mentre, che in questo momento ritoccherebbe il proprio best, essendo salito dal 57° posto al 55° virtuale con 860, in caso di vittoria del torneo capitolino si isserebbe a quota 1830 al 22° ...