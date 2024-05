Jannik Sinner tenta il miracolo a casa della Juve | pronto a tutto per il Roland Garros

(Di mercoledì 8 maggio 2024)non ci sarà agli Internazionali di Roma. La notizia era arrivata nei giorni appena antecedenti all'iniziocompetizione, ma ora il bilancio dell'infortunio all'anca potrebbe essere molto più pesante. L'azzurro era sbarcato nella capitale, ma solo per alcune ore: dopo aver annunciato la sua decisione di non partecipare al Masters italiano, era subito ripartito in direzione Torino. Non solo il ritiro da Madrid, non solo il forfait a Roma ma anche ilpotrebbe essere a rischio. Il problema che ha colpito il numero due al mondo sembra essere più serio del previsto, tanto da richiedere un lungo periodo fra riposo e fisioterapia. L'altoatesino è stato chiaro: si prenderàil tempo necessario. "Se servirà un periodo di stop più lungo lo osserverò. A ...

