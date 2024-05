Un grande salumiere di Roma apre un bistrot A San Giovanni arriva La Differenza della famiglia Stramaccioni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Inizia una nuova vita per la gastronomia di Sanche da anni (qui in particolare da 13) è punto di riferimento per la buona spesa anche al di fuori dei confini del quartiere. Paolo, insieme ai figli Luca e Mattia e alla moglie Sandra, ha fatto il bis: accanto alla gastronomia, infatti, esiste oggi uncomunicante con la rivendita dove si mangia e beve a pranzo, aperitivo e cena. Sull’arconuova sala c'è il logocasa, il Delta greco, simbolo matematico, con attorno l’alloro, simbolo di pace e vittoria dell’antica. In menu le selezioni del bancone più i piattigiovane Micol Mariani con la consulenza di Emanuele Cozzo del “64”. Pizzicaroli da tre generazioni «Sono nato dentro ...