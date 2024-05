(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lasi gioca il passaggio in finale di Conference League in Belgio, sul campo del. Non è a disposizione però di Vincenzo...

Il Napoli si è già proiettato verso il Mercato estivo, con vari osservatori a visionare dei giocatori interessanti. Uno di questi era presente al Franchi in occasione di Fiorentina-Bruges . La sessione estiva di calcio Mercato sarà fondamentale per ...

Fiorentina, perché Bonaventura non è neanche in panchina col Bruges: condizioni e quando torna - La fiorentina si gioca il passaggio in finale di Conference League in Belgio, sul campo del bruges. Non è a disposizione però di Vincenzo Italiano, uno dei cardini.

Fiorentina sprecona, Bruges avanti 1-0 al 45': pari complessivo tra andata e ritorno - Terminato il primo tempo al Breydelstadion, all'intervallo della semifinale di ritorno di Conference League è 1-0 per il Club Brugge sulla fiorentina.

Conference: in campo Bruges-Fiorentina 1-0 DIRETTA - BRUGGE - fiorentina 1-0 al 20'! Rete di Maxim De Cuyper. Inserimento centrale dell'esterno che viene premiato dal cross perfetto di Vanaken. Qualificazione ora in paritá. Ricordiamo che la partita é ...