Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 8 05 24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Io oggi ho acceso la tv sicura che sarebbe stato il grande giorno, quello della sput*anescion di Mario Cusitore. Ne ero certa, proprio. E non ero la sola, visto che tutti nel web in base alle anticipazioni avevano dato per scontato che oggi sarebbe andata in onda LA. Quella che qualsiasi trash addicted sta attendendo impaziente da venti giorni (e chi dice il contrario mente sapendo di mentire, ovviamente). I popcorn erano pronti, i gran pernacchioni anche… e invece c’è toccato il limone tra Gianni Sperti e un’euforica Sabrina. Cioè, capite la delusione? Gli spoiler stitici su questa registrazione avevano sorvolato su tutta quell’interessantissima parte dedicata alla gente che avevamato per conoscere qualche bambacione o qualche sgallettata del parterre, e così ci hanno fregato. Niente, per i popcorn e (soprattutto) i pernacchioni tocca ...