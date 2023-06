Minamol e Sijo dall’India all’Italia per fare gli infermieri | “Opportunità di crescita”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – Sono arrivatiin Italia a fine 2009, giovanissimi, lui poco più che 25enne, lei 22enne. E in Italia hanno trovato lavoro come, si sono conosciuti e innamorati ‘in corsia’, e hanno messo su famiglia.George oggi hanno 3 figli, due femmine e un maschio – età 8, 6 e 3 anni – e raccontano all’Adnkronos Salute il loro percorso di vita che li ha portati, terminati gli studi distica e accumulati 2-4 anni di esperienza in ospedali del loro Paese, a lasciare il Kerala, Stato nel Sud dell’India in cui sono nati e cresciuti. Destinazione: Lombardia. Un salto nel vuoto all’inizio, spiegano, perché in Italia non conoscevano nessuno. Una storia, quella della coppia che, in un futuro prossimo, potrebbe diventare quella di tanti altri colleghi indiani, ...