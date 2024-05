Raid Israele a Gaza - 7 vittime e feriti

L’ufficio Onu per i diritti u mani ha espresso preoccupazione per le notizie che arrivano dalla Striscia di Gaza su decine di corpi scoperti nelle fosse comuni , alcuni dei quali “con le mani legate ”, a indicare “gravi violazioni dei diritti u mani e ...

Sette morti e diversi feriti in un raid di Israele su Gaza - Sette morti e diversi feriti in un raid di Israele su gaza - Almeno sette persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite oggi in un attacco aereo israeliano sulla città di gaza, rende noto l'ospedale al-Ahli. (ANSA) ...

Israele non può più fermarsi - Israele non può più fermarsi - Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa: questa volta non commetterà l’errore che ha già fatto in passato ...

Sapienza, vandalizzata targa dedicata a rettore Università di Gaza ucciso nei bombardamenti israeliani - Sapienza, vandalizzata targa dedicata a rettore Università di gaza ucciso nei bombardamenti israeliani - "In ricordo delle 1133 vittime, uomini, donne, bambini, neonati israeliani uccisi, stuprati, bruciati il 7 ottobre del 2023 dagli infami, feroci, assassini palestinesi di Hamas, abitanti di gaza".