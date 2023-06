Duro colpo per il Liverpool che sembra aver perso l’obiettivo di 30 milioni di euro da cui Klopp era “affascinato”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Breaking: Nonostante sia stato in grado di ingaggiare Alexis Mac Allister dal Brighton e Hove Albion per le relative noccioline nel mercato odierno, ilè stato riportato con i piedi per terra mentre un giocatore che si sperava sarebbe stato il secondo uomo nuovo ad entrare attrso le porte di Anfieldessere diretto altrove. Jurgensaprà che questa sarà senza dubbio la sua estate più importante in termini di trasferimento da quando poco dopo è subentrato nella metà rossa del Merseyside. Il tedesco deve riportare i Reds dov’erano qualche stagione fa o correre il rischio di vedere il suo impero sgretolarsi davanti ai suoi occhi. Mac Allister è un ottimo acquisto per il centrocampo dele gli darà la spinta che gli era mancata per la maggior parte della stagione ...