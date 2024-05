Rimini - le finali individuali dopo l’ exploit delle Juniores Euro assalto azzurro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Italia inarrestabile anche nella categoria. Le Fate, aglipei di, ieri hanno conquistato la medaglia d’argento nella finale a squadre e nell’All Around individuale con Giulia Perotti, scavalcate solo nell’ultima rotazione dalle avversarie francesi. Una giornata con il fiato sospeso per l’Italbaby femminile che è salita in pedana nella seconda suddivisione, totalizzando un buon punteggio. Tutto bene fino all’ultimo turno di esibizioni, quando ad andare agli attrezzi sono state le ginnaste della nazionale francese che dominando la rotazione conquistano il primo posto a squadre, scalzando il primato di giornata. La nazionale Senior invece tornerà in pedana oggi. L’obiettivo è chiaro: agguantare quante più medaglie possibili nellead ...