Fondazione per la Coesione Sociale | Progetti e Risorse per il Benessere Sociale a Lucca nel 2023

(Di sabato 4 maggio 2024) In attesa dell’imminente inaugurazione della Comunità alloggio protetta di Via Elisa, dedicata al Durante e dopo di noi, nell’attività dellasi è caratterizzata con importantistanziate sui bandi "Welfare e comunità" (2 milioni a sostegno di 121), e "Sport e socializzazione" (591 mila euro a sostegno di 100). Ilha poi sancito un decisivo ‘cambio di passo’ per laper la, che è ormai a tutti gli effetti il braccio operativo dellaCRL negli ambiti del. Il progetto Proximity care, in collaborazione con la Scuola Sant’Anna di Pisa, è invece nato per creare un modello ...

