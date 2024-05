Scannagallo | fine settimana di eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) La Battaglia dirivive in Valdichiana a distanza di 470 anni. Oggi e domani sono in calendario due giornate di iniziative tra Pozzo della Chiana, Foiano della Chiana e Marciano della Chiana promosse dall’associazione culturale. Una due giorni intensa tra rievocazioni, danze rinascimentali, camminate, spettacoli e presentazioni di libri dove un pubblico di tutte le età potrà vivere una coinvolgente e immersiva esperienza nei fatti storici. Rievocatori di gruppi e associazioni dall’Italia e dall’estero proporranno gliavvenuti nel 1554 in Valdichiana culminati nel successo dell’esercito fiorentino di Cosimo I de’ Medici che, sconfitto l’esercito senese, gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. Il cuore dell’evento sarà a Pozzo della Chiana dove verranno allestiti gli accampamenti degli ...