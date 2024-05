Torna la festa della Madonna degli Uliveti Mercatino - mostra e stand gastronomici

solenne cerimonia Religiosa per la festa della Madonna del Buon Consiglio all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli Posillipo- Napoli , nel giorno della ricorrenza della Madonna del Buon Consiglio , con devozione, il personale medico dell’ospedale Fatebenefratelli , ha organizzato come ogni anno una ... Continua a leggere>>

Dal venerdì dopo Pasqua al lunedì successivo, a Pagani , in provincia di Salerno, si festeggia la Madonna delle Galline : una tradizione antica, che mischia spiritualità e laicità. La festa si svolge rà dal 5 all'8 aprile 2024.Continua a leggere Continua a leggere>>

Busto Arsizio, 1 aprile 2024 – Gli occhi al cielo, con la speranza che uno squarcio nelle nuvole portasse il sole: nonostante le minacce del tempo oggi si è svolta la tradizionale sfilata dei trattori, appuntamento che non può mancare nell’agenda di Pasquetta in città con la Festa della Madonna in ... Continua a leggere>>