Calendario atletica oggi in tv - World Relays 2024 | orari 4 maggi - -v, stream -ng, italiani in gara

(Di sabato 4 maggio 2024) Nella notte italiana tra sabato 4 e domenica 5o andrà in scena a Nassau (Bahamas) la prima giornata delle, evento fondamentale di qualificazione olimpica per le staffette verso Parigi. Il day-1 della rassegna iridata assegnerà già complessivamente 40 pass a cinque cerchi, infatti verranno ammesse ai Giochi le otto squadre finaliste di ciascuna(4×100 maschile e femminile; 4×400 maschile, femminile e mista). Nello specifico avanzeranno in finale (e di conseguenza alle Olimpiadi) le prime due classificate di ogni batteria, mentre nella notte italiana tra domenica 5 e lunedì 6o i team esclusi si giocheranno gli slot rimanenti (6 per evento) tramite i turni di ripescaggio. L’Italia vuole però chiudere i conti alla prima occasione utile con il ...