David di Donatello 2024 - Garrone batte la Cortellesi 7 a - Io Capitano miglior film

(Di sabato 4 maggio 2024) Assegnati questa sera a Cinecittà idi, 69ª edizione degli Oscar del cinema italiano. A fare gli onori di casa Carlo Conti e Alessia Marcuzzi con Fabrizio Biggio. Doveva essere la serata del trionfo di Paolae del suo C’è ancora domani ma lo è stato solo in parte, visto che la vittoria finale è andata a sorpresa a Iodi Matteo, che si è aggiudicato le statuette perRegia, oltre a quelli per Produttore, Fotografia, Montaggio, Suono ed effetti visivi, chiudendo la serata a quota 7. Ladal canto suo porta a casa 3personali,Attrice protagonista, Esordio alla regia, Sceneggiatura non originale ...