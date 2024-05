Dio è in Toscana E noi possiamo solo parlare di Vannacci e Scurati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 4 maggio 2024) “Dio abita in”, che bel titolo. Appartiene all’ultimo libro di Antonio Socci che non a caso è senese: “Dio abita in. Viaggio nel cuore cristiano dell’identità occidentale” (Rizzoli). Io che sono ipersensibile al presente, e il presente è ateo, avrei detto che Dio inabitava. Tanto tempo fa. Invece Socci, più mistico di me, vive nella comunione dei santi e dei secoli e come John Milton che a Vallombrosa intravide il paradiso perduto, come Wagner che nel Duomo di Siena immaginò la Sala del Graal, come Ridley Scott che intorno a Pienza trovò i Campi Elisi, nella sua terra avvista tuttora il settimo cielo. “La– intendendo in particolare ciò che ha prodotto dal 1200 al 1600 e che è vivo e presente – rappresenta la più straordinaria fioritura della cristianità”. Socci riesce a ...