Cade durante le azioni preliminari Gruista finisce al Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) CASTELLEONE (Cremona) Operaio ferito mentre sta preparandosi per cominciare il lavoro alla cascina Cavagnolo, ieri mattina, qualche minuto dopo le sette. Undi 52 anni residente in provincia di Piacenza, dipendente di una ditta piacentina incaricata di intervenire nella cascina cremasca, stava cominciando il lavoro che avrebbe dovuto consistere nello svuotamento di una vasca di liquami. Prima di iniziare le oper, il 52enne ha effettuato un lavoro di manutenzione sulla sua gru, andando a ingrassare il braccio della stessa, pratica che si compie abbastanza spesso prima di muovere il macchinario. Mentre svolgeva questa operazione e si trovava in biblico sulla gru, l’operaio è scivolato, ha perso gli appigli ed è caduto pesantemente a terra da un’altezza di circa tre metri, senza avere la possibilità di ripararsi e andando a sbattere la ...