Indagato per aver sparato ai ladri? Cosa farò la prossima volta | lo sfogo dell' 85enne

(Di sabato 4 maggio 2024) I rapinatori in camera da letto. La paura che ti paralizza. Quegli attimi di terrore in cui non sai se ne uscirai vivo e lui che prende la pistola e spara. Domenico Scarcella ha 85 anni. In paese tutti lo conoscono come Mimmo. Una persona pacata, tranquilla. Un ex marescialloa Guardia di Finanza che ora è in pensione. Sabato scorso, nella sua villetta in via Longuelo a Bergamo in cui vive con la moglie, si è trovato a tu per tu con i banditi in camera da letto. Due albanesi, di 26 e 27 anni, che hanno fatto irruzione nella sua abitazione, una villetta a schiera su due piani, entrando dalla portafinestra sul retro, forzata con un piede di porco. Erano all'incirca le nove e mezza di sera. Domenico è lì, che dorme sul letto. La moglie è al piano di sotto che sta leggendo. All'improvviso, come a svegliarsi dal più grande incubo, Domenico si trova i banditi in camera. ...