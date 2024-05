La via dei rapporti umani di Carla Lonzi e che cosa significa essere una donna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 4 maggio 2024) Mi sono incamminata senza seguire nessuno. Non ho avuto bisogno di sbandierare ideologie, né di gratificarmi politicamente: stavo e sto vivendo e chiarendo e oltrepassando i limiti posti dalla cultura e dalla società maschile ai, limiti non meno vincolanti di quelli economici. Per me la società augurabile è solo quella in cui esiste la possibilità di vivere questi. “, una filosofia della trasformazione” di Annarosa Buttarelli (Feltrinelli) Quasi tutti ricordano i libretti verdi di Rivolta Femminile, adesso introvabili. Una mia carissima amica mi regalò, molti anni fa, Sputiamo su Hegel. Laclitoridea e lavaginale e altri scritti, era già molto usato e scolorito, bellissimo. Lo conservo tra i libri preziosi e da allora ...