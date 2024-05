Giornata del baskin Torneo - musica e cena solidale per raccogliere fondi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Torna per il quarto anno consecutivo "A canestro con rispetto", la festa del “”, unaspeciale tra sport e, per promuovere una cultura dell’inclusione, per conoscere e sostenere il progetto dello sport adatto tutti a Sesto San Giovanni. Si inizia alle 14 con iltra Fireballs Posal e Spartani Opera, che sarà seguito da una partita di sitting volley. Alle 18.30 ci sarà un momentole con InBand & P(r)op Band, mentre alle 20 si terrà unapera sostegno del “”, la disciplina che mette in campo anche bambini e ragazzi disabili. Alle 21.30 si riprende a ballare e cantare. L’appuntamento è all’oratorio San Domenico Savio di via Molino Tuono.