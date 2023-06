Camper In Viaggio su Rai 1 | scopri l’Italia con Tinto e Roberta Morise

(Di venerdì 9 giugno 2023) Se siete amanti delle vacanze all’aperto e della vita in, sintonizzatevi su Rai 1 dal 19 giugno all’8 settembre.In, un programma itinerante condotto dacon la partecipazione del “Professore” Umberto Broccoli, vi porterà in giro peralla scoperta di borghi storici, paesaggi mozzafiato e storie affascinanti, vissute a bordo di un. L’esperienza delinLa vita inrappresenta una modalità diunica, caratterizzata da regole strettissime e missioni giornaliere.Inpropone di condividere quest’esperienza con il pubblico, offrendo una panoramica completa ...

Spazio poi nella fascia dalle ore 12 con 'Camper in Viaggio' e 'Camper', mentre la domenica confermata 'Linea Verde Estate'. Il pomeriggio di Rai1, invece, sarà nel segno di 'Estate in Diretta'. Camper per la parte realizzata in studio, accompagnato da Camper in Viaggio che invece sarà presentato da Tinto e Roberta Morise e sarà realizzato in esterna. Di domenica invece andrà in onda Linea Verde

Torna la vacanza su Rai 1 con "Camper", il programma che porterà in ferie i telespettatori, condotto da Marcello Masi, in onda dal 12 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 12.25, fino all'8 settembre.