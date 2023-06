Braccialetto elettronico e 500 metri di distanza | approvato il nuovo «Codice Rosso»

Molte le novità introdotte nel disegno di legge che arriva all'esame del Consiglio dei ministri di questa sera: dall'applicazione automatica del, fino alla distanza minima di 500 metri in caso di divieto di avvicinarsi alla vittima. Ecco cosa cambianei confronti dei molestatori. Gli atti persecutori (c.d. stalking), dopo un trend in progressivo incremento nel triennio 2019/2021 (dai 16.065 ai 18.724), nel 2022 hanno ...Applicazione delautomatica per i reati legati alla violenza di genere, arresto in flagranza differita per stalking, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento, ...

Ddl violenza donne in Cdm, braccialetto elettronico e iter rapidi TGCOM

Palazzo Chigi ha dato il via libera al disegno di legge preparato con urgenza dopo la tragedia di Giulia Tramontano. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio: «Renderemo immediati gli interventi delle ...Il provvedimento prevede tra l'altro il ricorso al braccialetto elettronico in forma preventiva e l'estensione del divieto di avvicinamento alla ...