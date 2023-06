Asl Benevento | concorso per dirigenti medici area di Emergenza Urgenza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn attuazione della delibera Asl numero 184 del 17 aprile scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando dipubblico per titoli ed esami per la copertura di 10 posti di dirigente medico, disciplinana di(serie speciale Concorsi ed Esami n. 42 del 6-6-2023). “Il bando – dice il direttore generale dell’Asl sannita Gennaro Volpe – ai sensi del D.L. 34/23, consente anche aiche non sono in possesso del diploma di specializzazione, ma che hanno maturato almeno 3 anni di esperienza “sul campo”, di partecipare al”. È chiara la volontà di favorire un’ampia partecipazione dei professionistiale nel contempo di valorizzare l’esperienza ...

... dalla politica e dalle organizzazioni sindacali dei medici, Cimo - Fesmed, Cigl medici, Fassid Aupi, Uil Fpl e Aupi, che hanno inviato una nota alla direzione strategica dell'Asl

In attuazione della delibera Asl numero 184 del 17 aprile scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 10 posti di dirigente medico