FC 24 SBC Aggiornamento TOTS Bundesliga Garantito | Soluzioni Migliori E Lista Carte

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La SBCè ora disponibile in FC 24. La carta speciale della modalità Ultimate Team può essere riscattata completando la Sfida Creazione Rosa. La SBC del Team Of The Season può essere riscatta accedendo ad UT fino alle 19:00 di mercoledi 15 Maggio. In calce alla notizia potete consultare leper completare la SBCche vi permetterà di ricevere una delleTeam Of The Season del campionato Tedesco. Completando la Sfida Creazione Rosapotete ricevere anche dei premi aggiuntivi da utilizzare per ...