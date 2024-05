WTA Roma - Nuria Brancaccio ko con Katerina Siniakova al primo turno nel festival delle palle break

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non c’è gloria perneldegli Internazionali d’Italia. La tennista campana deve arrendersi per 6-4 6-2 nella sfida con, numero 36classifiche mondiali, in un’ora e mezza di sfida dove la battuta non è stata propriamente un fattore. Già nel terzo gioco inizia il, conche riesce a salvarsi per due volte. Il quarto gioco vede l’azzurra riuscire a passare avanti sul 3-1 e servizio grazie al rovescio in corridoio di, ma da lì inizia uno stillicidio di giochi al servizio in cui si fa enorme fatica in battuta. Due controdella ceca che sale a condurre 4-3, ...

Dopo aver superato le qualificazioni, finisce subito in tabellone principale il cammino di Nuria Brancaccio al WTA 250 di Bogotá . La tedesca Jule Niemeier fa valere la sua attuale maggior caratura e s’impone per 6-2 6-3. Prossimo suo confronto ...

Nuria Brancaccio cerca il pass per il main draw al torneo Wta di Rouen 2024 , elevato al rango di 250 in questa stagione. L’azzurra è l’unica tennista del Bel Paese a trovarsi ai nastri di partenza delle qualificazioni del torneo in Francia sulla ...

Niente da fare per Nuria Brancaccio , eliminata al primo turno delle qualificazioni del Wta 250 di Rouen . Sui campi indoor in terra battuta della città francese, l’azzurra è stata battuta dalla testa di serie numero 5 del tabellone di quali: la ...

