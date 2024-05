Giro d’Italia 2024 - la tappa 6 di Rapolano Terme in tv | favoriti e orari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lucca, 8 maggio– Unada non sottovalutare la sesta delda Viareggio a. Il finale sarà in stile Strade Bianche, con un paio di tratti che ricordano la classica toscana vinta in questa stagione da Tadej Pogacar. Il campione sloveno ha trionfato due volte in Piazza del Campo a Siena e il percorso della sesta frazione può favorirlo oltremodo nella lotta alla maglia rosa che già lo vede in possesso del simbolo del primato. La quintacon arrivo a Lucca, infatti, non ha creato scossoni nella classifica e Pogacar ha conservato la maglia rosa con 46” su Geraint Thomas, 47” su Daniel Martinez e 55” su Cian Uijtdebrokes. Il primo italiano è Lorenzo Fortunato sesto a 1’07”, mentre sono attardati Damiano Caruso, sedicesimo a 1’52”, Filippo ...