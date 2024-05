Fassino ruba per la moglie - ecco perché ci cade Voci molto maligne sul deputato Pd

L’informativa della Polaria è stata acquisita dalla Procura di Civitavecchia e adesso Piero Fassino , come rivela la Repubblica, risulta formalmente iscritto nel registro degli indagati per il furto del profumo avvenuto il 15 aprile scorso nel duty ...

Auto smontate, gomme bucate e furti al Sant’Andrea: cosa succede nel parcheggio dell’ospedale - Auto smontate, gomme bucate e furti al Sant’Andrea: cosa succede nel parcheggio dell’ospedale - Danni alle auto e furti vicino l'ospedale Sant'Andrea, in via Lydia Monti, in via Parabiago e in via Trotula de Ruggiero ...

Il profumo di Fassino e le nostre miserie - Il profumo di fassino e le nostre miserie - Nella prima pagina del primo racconto della formidabile raccolta “Finzioni”, il libro che lo ha rivelato in Italia, Borges scriveva che gli specchi e la copula sono abominevoli, poiché moltiplicano il ...

Profumo di Fassino, brava Barbara Alberti. Le parole della settimana - Profumo di fassino, brava Barbara Alberti. Le parole della settimana - Le parole della settimana: l'intelligenza artificiale non dominerà il mondo, un mondo a testa in giù, Burioni contro Susanna Tamaro, la fine di TikTok Brava, Barbara Alberti, profumo di fassino ...