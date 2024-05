Chiusura fissata La Rai ha deciso su Affari Tuoi - cosa ne sarà delle ultime puntate

“Una polemica che non doveva cominciare, una cosa normale, cosa costa fare un giorno di chiusura? " Si pone questa domanda Roberto Vecchioni , il cantautore milanese, professore ormai in pensione, che commenta la vicenda di Pioltello, nelle scorse ...

Lilli Gruber: "Benvenuti alle 20.46 e non a Otto e mezzo". E attacca Mentana: "L'incontinenza è una brutta cosa" - Lilli Gruber: "Benvenuti alle 20.46 e non a Otto e mezzo". E attacca Mentana: "L'incontinenza è una brutta cosa" - In chiusura sull'argomento un'immancabile battutina: «Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo… e arrivare al Nove!». Fiorello: "Mentana vuole sforare 8 e mezzo e arrivare al Nove" ...

Nuovo stop della Metromare: chiusura anticipata la sera, ecco da quando - Nuovo stop della Metromare: chiusura anticipata la sera, ecco da quando - Nuovo stop sulla ferrovia Roma-Lido, con interruzioni alla viabilità sul litorale romano. Lavori in corso sulla Metromare, che dal 13 maggio promette interruzioni sulla linea che interessa i pendolari ...

Ex Blizzard difende Phil Spencer per la chiusura degli studi Xbox: «lo capisco» - Ex Blizzard difende Phil Spencer per la chiusura degli studi Xbox: «lo capisco» - Così come anche i fan Xbox non sembrano aver preso bene la cosa, con un'ovvia levata di scudi sui social. La comunità dei videogiocatori ritiene infatti che la colpa della chiusura degli studi sia da ...