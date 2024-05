Si sente male mentre spegne un incendio - morto agente forestale 28enne | sul corpo trovati morsi di zecca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non c’è stato nulla da fare. Pietro Cabras,delladi 28 anni, di Oristano, ènella serata di martedì 7 maggio all’ospedale Brotzu di Cagliari. Si era sentitolavorando, nel pomeriggio, cercando di domare le fiamme dopo che unera divampato tra Tiria e Palmas Arborea, nella Sardegna centro-occidentale. Il giovane ha accusato un maloreoperava lontano dai colleghi, i quali sono andati a cercarlo dopo un po’ di tempo. Per le ricerche è stato chiesto il supporto dell’elicottero Poli 81 della Questura, di stanza a Oristano. Pietro Cabras era a poca distanza ma le sue condizioni erano già gravissime. Trasferito in elisoccorso in ospedale a Cagliari, i medici gli avrebbero anche trovato deidisul ...