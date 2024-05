Leao era molto molto vicino all' Inter Dimarco? Un allenatore non lo voleva Ausilio - tutta la verità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) All'non servirà vendere uno dei suoi gioielli in estate. Parola di Piero. Nell'vista realizzata da Fabrizio Biasin per Libero al ds nerazzurro, la conferma che i tifosi stavano aspettando. Dopo la seconda stella, il club non ha intenzione di privarsi dei suoi top players. Certo, come spiega, non bisognerà aspettarsi neanche fuochi d'artificio: "Confermo che sarà un mercato come quello degli ultimi anni. Ormai siamo abituati, non siamo particolarmente spaventati". Con già definiti gli arrivi di Zielinsky e Taremi, la dirigenza del Biscione è al lavoro sui rinnovi. Il primo che potrebbe arrivare è quello di Nicolò Barella: "Conosco il suo agente da 30 anni, la cosa di Barella è già avviata. Forse nei tempi può arrivare anche prima di quello di Lautaro. Ma non cambierà l'esito di entrambe le ...