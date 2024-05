Beethoven è diventato sordo per colpa del vino | il risultato di una ricerca su due ciocche di capelli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Era il 7 maggio 1824. Ludwig van, oramai 53enne, salì sul palco del Theater am Kärntnertor di Vienna per dirigere la prima mondiale della sua Nona Sinfonia. Un’opera che avrebbe completato, ma che non riuscì mai a sentire con le sue orecchie. E dopo 200 anni dalla sua morte, una scoperta che potrebbe finalmente risolvere il mistero della sordità del leggendario compositore che si manifestò quando ancora non era 30enne: la presenza di sostanze tossiche in duedei suoicausate dall’alta concentrazione di piombo nel sangue. Una sostanza che avrebbe assunto bevendo continuamentedi scarsa qualità, dove veniva aggiunti per renderlo più gradevole. Ad ipotizzarlo un nuovo studio americano pubblicato su Clinical Chemistry che ha anche escluso una teoria popolare: l’avvelenamento da piombo come ...