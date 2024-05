Zaki | Non possiamo accettare che gli atenei abbiano collaborazioni con Israele

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bologna, 8 maggio 2024 – L'Alma mater di Bologna e tutte le altre Università italiane interrompano ogni collaborazione e accordo con realtà israeliane. "Non accetteremo che con le nostre tasse e i nostri soldi e le nostre attività si finanzie l'uccisione dei palestinesi". Lo sostiene Patrick, che oggi pomeriggio ha incontrato il movimento dei Giovani palestinesi dell'Ateneo felsineo, accampato con le tende in zona universitaria da domenica pomeriggio. PATRICKIN PIAZZA SCARAVILLI DALLE TENDE "Nonoltre che la nostra Università di Bologna, e anche le altre Università, abbiae accordi con. Nonche siano usate le nostre tasse e ogni altra cosa per ...

