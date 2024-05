LIVE Fognini-Evans - ATP Roma 2024 in DIRETTA | azzurro in campo dopo Bronzetti-Kenin

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-SHAPOVALOV LADI COBOLLI-MARTERER 19:08 Sofiavince il 1° set su Luciaper 6-3.tocca a Musetti ed! 19:00 Si riparte sul Centrale,4-3 sunel primo set. 18:17 Tolti i teli dalCentrale, tra non molto dovrebbero riprendere(3-3),diché toccherà aedche apriranno la sessione serale. 17:18 Piove al Foro Italico. Al momento dell’interruzione erano in, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Ritmi lenti in questo inizio di partita. 1? Inizia la partita! 18.40 Ingresso in campo dei giocatori. 18.35 La Fiorentina ha superato il turno in ognuna delle quattro fasi a eliminazione DIRETTA della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-SHAPOVALOV LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MARTERER 19:00 Si riparte sul Centrale, Kenin 4-3 su Bronzetti nel primo set. 18:17 Tolti i teli dal campo Centrale, tra non molto dovrebbero ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? In questo momento il risultato complessivo è di 3-3. 21? Rete del Brugge, De Cuyper , di testa dopo una incursione trova il gol del vantaggio di Brugge, Brugge-Fiorentina 1-0. 19? Sinistro di Mandragora ...

DIRETTA | Bayer Leverkusen-Roma, la conferenza stampa di De Rossi LIVE - diretta | Bayer Leverkusen-Roma, la conferenza stampa di De Rossi live - Domani sera Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno di Europa League: le parole in conferenza stampa dell’allenatore giallorosso De Rossi Missione durissima, quella di tentare la rimonta sul ...

LIVE – Conference League 2023/24, Semifinali: segui in diretta tutte le gare di ritorno - live – Conference League 2023/24, Semifinali: segui in diretta tutte le gare di ritorno - ROMA. Oggi si torna in campo con la Uefa Europa Conference League. In campo le sfide di ritorno delle Semifinali della terza competizione calcistica per club a livello europeo per la stagione 2023/24.

LIVE! Bruges-Fiorentina: segui la semifinale di ritorno della UEFA Europa Conference League 2023/24. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - live! Bruges-Fiorentina: segui la semifinale di ritorno della UEFA Europa Conference League 2023/24. diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - La Fiorentina è ancora imbattuta in questa edizione della Conference League, il Bruges invece ha perso al Franchi e una delle sfide contro il Molde agli ottavi. Viola e belgi vantano il miglior ...