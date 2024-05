Il Marsiglia vuole fare il colpo | Riposare nel weekend ci ha fatto bene | dovremo combattere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bergamo. Motivazioni a mille, per l’Atalanta come per il: la semifinale di ritorno di Europa League di giovedì (9 maggio) mette in palio un posto a Dublino a cui i francesi tengono tantissimo per dare valore ad una stagione finora negativa. Insomma, ilal Gewiss Stadium è l’obiettivo e non lo nascondono né mister Jean-Louis Gasset né Jordan Veretout, che hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. “Avremmo voluto vincere all’andata, ma ci sono ancora novanta minuti e lasceremo tutto sul campo” ha ammesso il centrocampista ex Roma e Fiorentina, già 13 volte avversario della Dea, a cui fa eco l’allenatore: “Ho chiesto ai ragazzi di essere positivi, specialmente dopo l’andata, che era una prova molto importante: orala partita perfetta”.-Atalanta, ...