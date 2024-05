Gdf sequestro a amministratori Itavia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 19.00 La GdF ha eseguito ilpreventivo di 130mln di euro nei confronti di duepro-tempore dell'-la compagnia del Dc-9 della strage di Ustica-deciso dal gip di Milano. Secondo le indagini dei pm,i due avrebbero azzerato il patrimonio aziendale residuo derivante dai risarcimenti corrisposti dai ministeri della Difesa e delle Infrastrutture per la strage del 1980.In particolare avrebbero deliberato 2 operazioni pregiudizievoli del patrimonio sociale, in favore di società a loro riconducibili.

