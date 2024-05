Quest’anno le gonne hanno le frange | tendenza di tutte le stagioni

La diciassettesima edizione del Grande Fratello ha chiuso i battenti da qualche settimana e ora è tempo di tirare un po’ le somme. È ancora una volta il lato economico ad incuriosire i telespettatori, in quanto in molti si sono chiesti quanto abbia ...

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante “Un calcio alla radio”. Zazzaroni : «Pioli più vicino all’idea di De Laurentiis» «De Rossi non ha avuto tanta fortuna in ...

Zola : …il più importante, senza dubbio, che sia andato via un allenatore come Spalletti, che la scorsa stagione è stato straordinario nel dare a questa squadra un’idea e una identità di gioco veramente vincente. E l’altro probabilmente è stato il ...

Sara Romano e Rita Granata travolte e uccise a Napoli da auto in fuga: le tragedie, l'agonia e la rabbia. 'Eri una combattente' - Quest'ultimo in un primo momento non aveva prestato soccorso, poi ... residenti e gestori dei locali hanno ribadito ancora una volta ... Dossi che, qualche anno fa, furono istallati in via Diocleziano, ...

Cibus, Alessandro Squeri (DG Steriltom): "Azienda in crescita, fatturato da 30 a +200 milioni" - 90 anni ricchi di sfide, progressi ed evoluzioni che hanno ... Quest'anno festeggiamo un anniversario importante e lo facciamo con ...