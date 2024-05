Treni - linea Bologna-Castel Bolognese quadruplicata | al via i lavori nel 2026

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 - Un intervento dal valore totale di 3,6 miliardi di euro interamente finanziato, per un'opera che sarà pronta nel 2031 e che include diversi benefici per la movimentazione delle merci dal porto di Ravenna e per i pendolari. Mercoledì 8 maggio si è aperto il dibattito pubblico riguardante il quadruplicamento della tratta ferroviaria, che separerà l'alta velocità dallastorica. I, dalla durata stimata di cinque anni e che includono tre alternative progettuali in variante, partiranno nelin seguito a un biennio dedicato al dibattito e all'iter di autorizzazione. L'opera "Un'infrastruttura fondamentale per rilanciare non solo l'Emilia-Romagna, ma anche le Marche e tutta la dorsale adriatica" dichiara il ...

Vigevano, 2 maggio 2024 – Mattinata molto complicata quella di oggi per i viaggiatori della Linea ferroviaria Milano-Mortara sulla quale si sono registrati consistenti ritardi che hanno toccato anche i 50’ e la addirittura la soppressi one di due ...

Nell'Isola un nuovo treno Blues, ora la flotta più giovane - Nell'Isola un nuovo treno Blues, ora la flotta più giovane - Nella tratta ferroviaria Cagliari-Sassari-Olbia da oggi è in circolazione un nuovo treno Blues del regionale di trenitalia. (ANSA) ...

A Palermo torna il biglietto unico bus-treno per alcune linee, la corsa costerà 1 euro per chi usa l’App - A Palermo torna il biglietto unico bus-treno per alcune linee, la corsa costerà 1 euro per chi usa l’App - A Palermo chi arriva da Punta Raisi alla fermata ferroviaria di viale Francia potrà, senza fare giri in tondo e consumare attese alla pensilina, salire direttamente sul 101, che intanto avrà allungato ...

Uomo sale su un traliccio in stazione Fs a Busto Arsizio e blocca la circolazione dei treni - Uomo sale su un traliccio in stazione Fs a Busto Arsizio e blocca la circolazione dei treni - Sul posto ambulanza, polizia e il sindaco Emanuele Antonelli arrivato per convincerlo a scendere, cosa che è avvenuta attorno alle 16. Gravi ritardi su tutta la direttrice Milano-Gallarate ...