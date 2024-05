Gasset | Scamacca va marcato stretto - dobbiamo pensare positivo All’andata siamo stati quasi perfetti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il tecnico del Marsiglia Jean-Louisha parlato in conferenza stampa prima del match contro l’Atalanta, valido per la semifinale di ritorno di Europa League. La conferenza diIl gruppo è uscito più forte dopo questa stagione complicata? «Sì, il gruppo ha sicuramente sofferto, ha avuto degli alti e dei bassi, i giocatori sono consapevoli di ciò che hanno attraversato, sanno benissimo di poter giocare un match storico. Ci sono molti giocatori d’esperienza, sanno che questa opportunità non capita tutti i giorni». Avete avuto una settimana per lavorare, cosa ha detto ai giocatori? «, è stato impressionante vedere vincere l’Atalanta 3-0 a Liverpool, ma nonandati lontani dal fare la partita perfetta in casa. Ci è mancato qualcosa dal punto di ...

