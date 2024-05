Macerata - estorsione a due sorelle | “Ci sono vostre foto hard in Rete” - arrestato un carabiniere

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'operazione è scattata in un comune del maceratese, dove abitano le vittime di circa trent'anni. Il militare, che lavora nel Fermano, avrebbe mostrato loro'hot' con i loro volti, chiedendo 2mila euro per cancellarle dalla Rete. Le donne ha però capito che si trattava di una truffa.

Tavola apparecchiata per una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Nove. Questa sera, domenica 5 maggio, di nuovo in onda. Una puntata, come sempre, molto politica e politicizzata. Tra gli ospiti, infatti - ...

Per gli amanti degli orologi , non si può trovare idea migliore del Garden of Time, il Giardino del Tempo, come dress code del Met Gala 2024. Molti dei partecipanti alla serata hanno preso il tema alla lettera o, comunque, in direzioni che li hanno ...

Avvistati al mare, in una delle residenze della famiglia Beretta. Un nuovo amore per entrambi dopo Berrettini e De Lellis - Avvistati al mare, in una delle residenze della famiglia Beretta. Un nuovo amore per entrambi dopo Berrettini e De Lellis - Dalle foto pubblicate dal settimanale Chi ... Melissa Satta e Carlo Beretta. I giornalisti li avevano immortalati all'aeroporto di Linate e poi su un terrazzo panoramico della capitale spagnola, ...

The Decameron: Le prime foto della serie Netflix che reinterpreta l'opera di Boccaccio come una soap comedy - The Decameron: Le prime foto della serie Netflix che reinterpreta l'opera di Boccaccio come una soap comedy - Tra i protagonisti della nuova serie, che arriverà in streaming nel mese di luglio, ci sono Tony Hale, Zosia Mamet e Tanya Reynolds.

Unicam fa il pieno di aziende e studenti per il Career Day (foto) - Unicam fa il pieno di aziende e studenti per il Career Day (foto) - 3' di lettura 08/05/2024 - 90 aziende presenti, oltre 600 studentesse e studenti e giovani laureate e laureati partecipanti, numerosi workshop e seminari, nonché stand e presentazioni aziendali: quest ...