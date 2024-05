Berrettini si ritira da Roma - stop per una tonsillite

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 mag. (askanews) – Matteonon giocherà gli Internazionali d’Italia. “Non sono riuscito ad allenarmi molto, sarei voluto arrivare in condizioni diverse – aveva spiegatolunedì in conferenza stampa – Sono qui perché è”. Per il terzo anno consecutivo il tennistano non potrà scendere in campo al Foro Italico, stavolta fermato dai postumi di unache hanno rallentato il percorso di avvicinamento al torneo. L’azzurro, dunque, non disputerà domani il derby con Stefano Napolitano, entrato nel main draw grazie alla wild card che aveva liberato proprio Matteo, in tabellone con la sua classifica. Il lucky loser che affronterà Napolitano sarà lo statunitense JJ Wolf. “Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per ...

