Club Brugge-Fiorentina 1-0 LIVE | Nico Gonzalez si divora il gol

La Fiorentina, dopo la finale raggiunta e persa nella scorsa stagione contro il West Ham, vuole provare a riscattarsi in questa una nuova sfida contro il Club Brugge nel match valevole per il ritorno della semifinali di Conference League ...

BRU-FIO 1-0, Belgi avanti: la sblocca De Cuyper - BRU-FIO 1-0, Belgi avanti: la sblocca De Cuyper - Al 20' si sblocca la partita del Breydelstadion, nella maniera peggiore per la Fiorentina. Segna l'1-0 il club Brugge, con Maxime De Cuyper che si inserisce su un cross da ...

Bremer via dalla Juve, altre conferme dall’Inghilterra: lo United vuole anticipare la CLAUSOLA! - Bremer via dalla Juve, altre conferme dall’Inghilterra: lo United vuole anticipare la CLAUSOLA! - Bremer via dalla Juve, dall’Inghilterra arrivano nuove conferme sul possibile addio del brasiliano: le ultime novità Come spiega il Daily Mail, la Juve dovrà fare attenzione ai club che in estate potr ...

LIVE – Conference League 2023/24, Semifinali: segui in diretta tutte le gare di ritorno - live – Conference League 2023/24, Semifinali: segui in diretta tutte le gare di ritorno - ROMA. Oggi si torna in campo con la Uefa Europa Conference League. In campo le sfide di ritorno delle Semifinali della terza competizione calcistica per club a livello europeo per la stagione 2023/24.